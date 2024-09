Dario Durigan comemorou o crescimento do PIB - Agência Brasil

Publicado 03/09/2024 12:29

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a expansão de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre "prova" que o Brasil tem um ritmo sustentável de crescimento da atividade econômica. Ele disse também que a pasta está confiante de que o trabalho do governo na consolidação fiscal, na melhoria do ambiente de negócios, na sustentabilidade ambiental e na retomada das políticas sociais são "cruciais" para o que o secretário classificou como "bons dados" do PIB. "O PIB do segundo trimestre mostra que o Governo recolocou o Brasil no caminho certo", comentou.

Durigan pontuou, por exemplo, que mesmo desacelerando em relação ao primeiro trimestre, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) "veio bem, como é necessário" para o País crescer com mais capacidade produtiva e produtividade.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a FBCF registrou alta de 2,10% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o indicador apresentou avanço de 5,70%

Conforme o IBGE, a taxa de investimento (FBCF/PIB) do segundo trimestre ficou em 16,80%. "A taxa de investimento sobre o PIB foi a 16,8%, maior que a média anual de 2016 a 2023, 16,25%", observou o número 2 de Fernando Haddad.

"Pelo lado da oferta, embora agricultura e indústria extrativa, dois importantes subsetores de nossa economia, tenham decrescido, todos os demais subsetores se expandiram, com destaque para os subsetores industriais. Pelo lado da demanda, contribuíram os consumos das famílias e do governo bem como os investimentos", disse ainda o secretário.