Publicado 04/09/2024 21:37

Brasília - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta terça-feira, 4, que ainda espera para este ano a concessão de licença para explorar petróleo na região da Margem Equatorial, no Norte do País. "Vamos começar a perfurar assim que tiver licença", afirmou ela, a jornalistas. A exploração na região é alvo de disputa entre ambientalistas, a gigante do petróleo e o próprio governo. Apesar do apoio do governo, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) indeferiu o pedido de licença. Agora, a Petrobras busca revisão.

Um dos pontos que amparam a decisão do Ibama é o licenciamento ambiental do Aeroporto Municipal de Oiapoque (AP). Mesmo com o imbróglio, Magda disse que mantém a expectativa de que haja todas as licenças necessárias para a exploração ainda neste ano "se Deus quiser".