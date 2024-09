Supermercados mantêm a ampliação do número de vagas de emprego no Rio de Janeiro - Tânia Rêgo/Agência Brasil

O setor supermercadista do Rio de Janeiro gerou mais de 230 vagas formais de emprego em julho, sendo esse o saldo entre o número de contratações e de demissões. O cenário positivo ocorreu pelo terceiro mês consecutivo, após a aberturas de novas oportunidades por grandes e pequenos lojistas. O levantamento, divulgado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), também concluiu que o desempenho deste ano foi melhor em comparação ao mesmo período de 2023, quando o setor registrou o encerramento de 349 postos de trabalho.

Esse incremento no número de empregos em um setor importante da economia pode ser visto como um fator positivo no contexto nacional, onde a taxa de desemprego foi de 6,8% no último semestre, este encerrado em julho, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em comparação ao trimestre anterior, encerrado em abril, foi registrada uma queda de 0,7 ponto percentual que era de 7,5%. No mesmo trimestre de 2023, a taxa era de 7,9%. O resultado divulgado em julho é considerado como o melhor desde 2014.

Para Leandro Rosadas, economista e especialista em gestão de supermercados, os benefícios do movimento são inúmeros, indo além da diminuição do número de desempregados no país. "O crescimento de empregos no setor supermercadista pode beneficiar tanto pequenas quanto grandes lojas de várias maneiras. Para pequenas lojas, o aumento de empregos gera mais renda na comunidade local, o que pode estimular o consumo e fortalecer o mercado. Além disso, a competitividade crescente no setor incentiva essas lojas a melhorar seus serviços e produtos, promovendo inovação e um atendimento ao cliente de qualidade", ressalta.

Por outro lado, segundo Rosadas, as grandes redes também se beneficiam, pois, o crescimento demanda a capacitação de novos funcionários, elevando a qualificação da mão de obra, o que potencializa o desempenho do setor. Esse cenário de expansão leva a melhorias na infraestrutura e modernização das operações, o que beneficia tanto as grandes redes quanto os pequenos negócios, criando um ambiente de negócios mais dinâmico e sustentável.

"A geração de empregos no setor supermercadista nos últimos meses está intimamente ligada a uma melhora na performance lucrativa do setor. O aumento da confiança e da renda das famílias, combinado com a capacidade das empresas de se adaptar e explorar novas oportunidades, impulsionou o crescimento das vendas e, consequentemente, a necessidade de mais mão de obra", afirma o especialista em gestão de supermercados.