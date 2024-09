Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 11/09/2024 14:53

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira, 11, que a retomada do horário de verão pode ser uma "boa alternativa" para o Brasil poupar energia. Ele disse que, apesar da seca no País, não faltará energia.

"Eu acho que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou uma coisa importante. Não vai faltar energia. Mas nós precisamos todos ajudar. O horário de verão pode ser uma boa alternativa para poupar energia", comentou Alckmin, em coletiva de imprensa após Cerimônia Nova Indústria Brasil - Missão 4: Indústria e Revolução Digital.

"Campanha para economizar energia. Você procurar evitar desperdício. Fazer uma campanha de ajuda também. Você tem várias alternativas", acrescentou o responsável pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

No período da manhã, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que uma eventual volta do horário de verão é avaliada internamente pelo governo. Apesar de ainda não ter uma definição, a justificativa central para um possível retorno desse mecanismo seria o aumento da confiabilidade do sistema elétrico.

Essa política de horário especial foi extinta em abril de 2019, no governo de Jair Bolsonaro. O adiantamento dos relógios em uma hora era justificado pela necessidade de redução de consumo de energia elétrica.

A lógica é que a diminuição do consumo no horário de pico reduz a pressão sobre o sistema e, consequentemente, leva a um menor uso de fontes mais caras.