Publicado 12/09/2024 11:48 | Atualizado 12/09/2024 11:49

A Câmara dos Deputados aprovou, na manhã desta quinta-feira, 12, a emenda de redação ao projeto de reoneração gradual da folha de pagamentos a 17 setores da economia. Foram 231 votos favoráveis à aprovação, 54 contrários e uma abstenção. Os deputados ainda apreciam a redação final.

Em obstrução, a oposição diz que a emenda não é de redação e atinge o mérito, o que deveria levar o texto integral a uma nova análise no Senado.

Na quarta-feira, 11, os deputados aprovaram o texto-base do projeto, com uma emenda de redação que, segundo o líder do governo, José Guimarães (PT-CE), atende a ponderações do Banco Central sobre a apuração do resultado primário.