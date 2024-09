Setor de serviços no Rio de Janeiro cresceu acima da média nacional - Reprodução site Governo do Estado do Rio de Janeiro

Setor de serviços no Rio de Janeiro cresceu acima da média nacional Reprodução site Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 12/09/2024 21:20

O volume de serviços prestados no Estado do Rio de Janeiro cresceu 4,7% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Na passagem de junho para julho, o crescimento foi de 0,6%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado do ano, o IBGE aponta que um dos principais impactos positivos, entre os estados, foi o do Rio de Janeiro: 3,9%.

De acordo com o IBGE, entre as áreas do setor de serviços que apresentaram crescimento em relação a julho de 2023, o principal resultado positivo ficou com a de atividades de profissionais, administrativos e complementares, seguido pelas atividades de informação e comunicação. O terceiro setor com crescimento em julho, segundo o Instituto, foi o de outros serviços.