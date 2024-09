Dólar perde força no fim da manhã desta sexta - AFP

Dólar perde força no fim da manhã desta sextaAFP

Publicado 13/09/2024 13:04

O dólar ampliou significativamente o ritmo de queda no final da manhã desta sexta-feira (13), em um movimento atribuído por profissionais das mesas de operações ao desmonte de posições compradas no mercado futuro. A divisa norte-americana vinha resistindo no patamar acima dos R$ 5,60 nos últimos dias e, nesta sexta, o piso foi rompido.

Os principais motivos para essa queda foi o enfraquecimento da moeda no exterior, alta dos preços do petróleo e especulações em torno da decisão de política monetária dos Estados Unidos.



"Hoje aumentaram as apostas em um corte de 0,5 ponto porcentual nos juros americanos, o que elevaria ainda mais o alargamento da distância dos juros brasileiros. Com isso, investidores optaram por aliviar as posições compradas", disse Jefferson Rugik, diretor da corretora Correparti.



Ele cita ainda como fator positivo para o real a fala do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, indicando que o governo está comprometido fortemente com o cumprimento da meta fiscal.



Por volta das 11h50, o dólar à vista era cotado a R$ 5,5496, em queda de 1,22%. Além disso, na projeção, o dólar futuro para outubro recuava 1,36%, para R$ 5,5604.