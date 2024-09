Lula também defendeu a política de aumento do salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula também defendeu a política de aumento do salário mínimo de acordo com o crescimento do PIBMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 17/09/2024 13:56

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 17, que o desafio do Brasil é fazer o que é preciso para o País crescer independentemente do custo. Ele deu a declaração a representantes de setores da economia no Palácio do Planalto.

Lula também defendeu a política de aumento do salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB. "A palavra mágica é transformar as pessoas em pequenos consumidores", disse o presidente.

Segundo ele, isso sustenta a produção industrial do País. "O dinheiro tem que circular, não pode ficar parado na mão de pouca gente", declarou o presidente da República.

Brincadeira com Alckmin

No evento com empresários, Lula brincou com a fama de orador monótono de seu vice, Geraldo Alckmin. Disse que até Alckmin falou de forma entusiasmada.

"Toda vez que o Haddad vai falar eu falo: Haddad, você tem que passar entusiasmo. Até o Alckmin passou entusiasmo hoje, sabe. Até o Alckmin", disse o presidente da República.

Quando era governador de São Paulo, Alckmin ganhou de adversários o apelido de "picolé de chuchu", uma forma de taxá-lo de político sem graça.

"Toda vez que a gente falar, Jorge Viana, presidente da Apex, chamei ele na minha sala, você vai falar, tem que falar acreditando no que você está falando. Se falar com os olhinhos para baixo é porque não está acreditando. Você tem que olhar na cara das pessoas e falar com convicção porque você está acreditando que aquilo vai acontecer. Se você acredita, você passa para as pessoas a certeza de que vai acontecer", disse Lula.