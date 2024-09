Serasa realizou análise da inadimplência e do processo de renegociação de dívidas no País - Reprodução / Seresa Experian

Publicado 25/09/2024 12:24

A saúde financeira dos brasileiros enfrenta um desafio alarmante, e a Serasa apresenta o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, que oferece uma análise abrangente sobre a atual situação das dívidas e suas renegociações.

Em julho de 2024, o Brasil registrou 72,66 milhões de consumidores inadimplentes, representando 44,05% da população adulta. O Estado do Rio de Janeiro destaca-se como o mais afetado, com uma taxa preocupante de 53,87%. Este aumento, que inclui 136 mil novos inadimplentes em relação ao julho, reflete as dificuldades econômicas que a população enfrenta, exacerbadas pela inflação e pela instabilidade do mercado de trabalho.

As faixas etárias mais impactadas pela inadimplência são as seguintes:

- 41 a 60 anos: 35,1%;

- 26 a 40 anos: 34,1%;

- acima de 60 anos: 18,9%;

- 18 a 25 anos: 11,9%.

As estatísticas revelam que a inadimplência é um problema abrangente, atingindo pessoas de todas as idades e, particularmente, aquelas em estágios cruciais de suas vidas financeiras. A maior parte das dívidas está associada a bancos e cartões de crédito, que juntos representam 28,44% do total de pendências, ressaltando a importância de uma gestão financeira consciente.

Além disso, o Mapa destaca que, em maio de 2024, o valor médio de cada acordo realizado na plataforma Serasa Limpa Nome foi de R$ 756,81, totalizando R$ 8,59 bilhões em descontos concedidos aos consumidores. Atualmente, existem cerca de 550 milhões de ofertas disponíveis para negociação, que somam mais de R$ 901 bilhões. Essa vasta gama de oportunidades de renegociação é essencial para ajudar os consumidores a retomar o controle de suas finanças.

A situação é ainda mais crítica quando se considera que a inadimplência pode levar a consequências sérias, como a restrição de crédito, o que dificulta a aquisição de bens essenciais, como imóveis e veículos. Além disso, as dívidas não pagas frequentemente resultam em juros altos, criando um ciclo vicioso de endividamento que é difícil de quebrar.

A Serasa também alerta para a importância de um planejamento financeiro adequado. Compreender suas obrigações financeiras e buscar renegociar dívidas são passos cruciais para evitar a negativação do nome, que pode permanecer por até cinco anos nos registros de crédito.