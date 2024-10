Edição 2024 vai se concentrar nas principais empresas brasileiras de logística portuária e terrestre - Divulgação

Edição 2024 vai se concentrar nas principais empresas brasileiras de logística portuária e terrestreDivulgação

Publicado 01/10/2024 18:59

Rio de Janeiro - Quinta (3) e sexta (4), o Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio, vai sediar a terceira edição do Fórum Massy ComexLog, considerado o principal evento focado em Comércio Exterior e Logística do estado. Ao longo dos dois dias, mais de 50 palestrantes vão abordar tendências, inovações e soluções para o setor, consolidando o Rio de Janeiro como um dos hubs logísticos e de comércio exterior mais estratégicos do Brasil.



Nesta edição, o fórum vai se concentrar nas principais empresas brasileiras de logística portuária e terrestre, setores que representam parte significativa do PIB nacional. Além disso, o evento vai propor soluções para o comércio exterior nos âmbitos estadual e nacional, destacando a integração entre logística e comércio exterior como um motor de crescimento econômico.



O Píer Mauá foi escolhido para sediar a edição 2024 do evento por sua localização estratégica aliada à relevância no contexto logístico do estado. De acordo com os organizadores, promover o fórum no local fortalece o objetivo de impulsionar o Porto do Rio como um ponto central para operações logísticas e de importação e exportação, destacando seu papel crucial no crescimento econômico e na conectividade entre o Brasil e o mercado global.



Além dos painéis em que especialistas e representantes de grandes empresas vão debater soluções para melhorar o ambiente de negócios e o setor público, oportunidades de mercado para internacionalização de empresas e outros temas, a edição deste ano também terá sessões voltadas para capacitação de empreendedores e estudantes. Segundo a organização, rodadas de negócios e networking estratégico vão proporcionar conexões empresariais e parcerias com os principais players do mercado.



"A última edição gerou resultados positivos, com conexões estratégicas e decisões tomadas em conjunto com as autoridades presentes. Presenciamos isso no ano passado e estamos confiantes de que veremos novamente este ano", disse Rafael Ponzi, presidente do Clube Empreendedor Brasil, responsável pela realização do evento em parceria com o Distrito Empresarial do Porto do Rio.



Autoridades como o governador Cláudio Castro; o diretor-presidente da Codin, Fábio Picanço; o presidente da PortosRio, Francisco Martins; o secretário estadual de Fazenda do Rio, Leonardo Lobo; o presidente do Sindicarga, Filipe Coelho; o secretário estadual de Segurança, Victor dos Santos; a subsecretária estadual de Sustentabilidade, Ana Asti; o subsecretário estadual Adjunto de Relações Internacionais, Bruno Costa; e os deputados federais General Pazuello e Hugo Leal, já confirmaram presença no fórum, assim como líderes empresariais de startups como a Totvs e a Logcomex, e representantes de empresas exportadoras, como a Gávea Logística; empresas voltadas para logística, como MRM; e sindicatos voltados para operação portuária, como o Sindoperj, entre outros atores de áreas relevantes para o setor.



O presidente do Distrito Empresarial, Leonardo Ribeiro, também comentou a percepção sobre a trajetória do evento desde a sua criação. "Em todas as edições, o que sempre percebemos é um saldo positivo nas soluções propostas. Concentramos o debate com uma perspectiva diferenciada sobre o futuro da logística e as dinâmicas do comércio exterior no Rio de Janeiro, abordando temas atuais que refletem o cenário contemporâneo. A presença de autoridades federais, estaduais e representantes do setor privado em nosso evento demonstra claramente como estamos em crescimento e o interesse dessas autoridades em participar ativamente desse diálogo”, disse Ribeiro.