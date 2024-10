Jucerja divulgou os dados de setembro relativos à abertura de empresas no Rio de Janeiro - Divulgação

Jucerja divulgou os dados de setembro relativos à abertura de empresas no Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 02/10/2024 16:55

O Rio de Janeiro bateu, pela quinta vez em 2024, o recorde de abertura de empresas em setembro. A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registrou 6.651 novos negócios no mês, a melhor marca de todos os meses de setembro nos 216 anos da autarquia. Com esse resultado, o Estado totaliza 57.683 novas empresas no ano, o maior número de todos os tempos, no período de nove meses.

A marca alcançada em setembro é 11,6% maior em relação ao número registrado no mesmo mês em 2023, quando foram computadas 5.956 aberturas de empresas. Os outros recordes de aberturas de empresas em 2024 foram batidos nos meses de janeiro (5.528), abril (7.035), junho (6.597) e julho (7.315). Já o maior resultado nos nove primeiros meses do ano, até então, foi alcançado em 2022, quando o total de novos negócios chegou a 55.755. O número de 2024 supera em 3,4% a antiga melhor marca.

Do total de 6.651 novas empresas, 6.075 foram constituições. Também estão registradas 478 aberturas de filiais e 98 inscrições de transferências. Entre os municípios que mais abriram empresas no ano estão o Rio de Janeiro, com 29.320 constituições, seguido por Niterói (3.968), Duque de Caxias (2.156), São Gonçalo (1.848) e Nova Iguaçu (1.648).