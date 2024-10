As importações somaram US$ 21,044 bilhões em setembro - Rafael Medeiros/Complexo de Suape

As importações somaram US$ 21,044 bilhões em setembroRafael Medeiros/Complexo de Suape

Publicado 02/10/2024 16:11

São Paulo - O fluxo cambial do Brasil é positivo em US$ 6,182 bilhões este ano, até a sexta-feira, 27, segundo dados preliminares do Banco Central. Em 2023, houve entrada líquida de US$ 11,491 bilhões.

O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 51,939 bilhões, com aportes de US$ 434,981 bilhões e retiradas de US$ 486,920 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior é positivo em US$ 58,121 bilhões em 2024, com importações de US$ 168,886 bilhões e exportações de US$ 227,006 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 25,962 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 55,435 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 145,609 bilhões em outras entradas.

Mensal

Segundo dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 4,565 bilhões em setembro, até o dia 27. As estatísticas finais serão divulgadas até a terceira semana deste mês. Em agosto, o fluxo foi negativo em US$ 2,774 bilhões.

O canal financeiro teve saída de US$ 4,034 bilhões, resultado de US$ 47,040 bilhões em compras e US$ 51,074 bilhões em vendas.

O saldo preliminar do comércio exterior é negativo em US$ 530 milhões, com US$ 21,044 bilhões em importações e US$ 20,514 bilhões em exportações. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,420 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 5,787 bilhões em PA e US$ 12,307 bilhões em outras entradas.

Semanal

De acordo com os dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil ficou negativo em US$ 165 milhões na semana passada.

O canal financeiro teve saída líquida de US$ 743 milhões entre os dias 23 e 27, com compras no valor de US$ 16,632 bilhões e vendas de US$ 17,374 bilhões.

O saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 578 milhões, com US$ 6,276 bilhões em importações e US$ 6,854 bilhões em exportações. Nas exportações, estão inclusos US$ 847 milhões em ACC, US$ 2,042 bilhões em pagamento antecipado e US$ 3,965 bilhões em outras entradas.