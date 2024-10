Grupo dos países que formam a Opep+ se reuniu nesta quarta-feira - Divulgação

Publicado 02/10/2024 13:53

Os principais membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) concordaram em aliviar as restrições voluntárias a partir de dezembro, em uma reunião on-line nesta quarta-feira, 2, de acordo com delegados do cartel.

Os preços fracos do petróleo forçaram os membros da Opep+ a adiar um aumento de produção até dezembro. O grupo havia concordado inicialmente em começar a aliviar os cortes voluntários em outubro.