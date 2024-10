Lojistas projetam aumento das vendas, segundo pesquisa do IFec Rj - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 02/10/2024 12:09

Sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) feita com 509 empresários da Região Metropolitana do Rio, entre os dias 2 e 10 de setembro, mostra que a expectativa aumentou em relação a agosto. De acordo com a pesquisa, o índice geral passou de 114 pontos para 120,2.

As situações presente e futura também apresentaram elevação, se comparadas ao mês anterior. O índice presente passou de 96,6 para 100 pontos. O destaque ficou com o subitem negócio, que em agosto estava em 95,6 e em setembro chegou a 99,8 pontos. Os subitens demanda e emprego também subiram.

Porém, a maior alta ficou no índice de situação futura, que subiu de 125,6 pontos, em agosto, para 133,7, em setembro. Mostrando a confiança dos empresários no futuro, os três subitens tiveram alta significativa: negócio, de 135,2 para 144,9 pontos; demanda, de 132,6 para 141,1; e emprego, de 108,9 pontos em agosto para 115,1, em setembro.