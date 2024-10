Azul vai disponibilizar 460 mil assentos adicionais no período das férias - Divulgação / Azul

Publicado 02/10/2024 13:43

A Azul terá 3.048 voos extras durante a alta temporada de verão, entre 16 de dezembro de 2024 e 2 de fevereiro de 2025. O aumento foi de 12% na comparação com o ano passado, quando foram realizados 2.705 voos extras. Ao todo, entre regulares, voos extras e dedicados da Azul Viagens, a Companhia terá 43,3 mil voos na temporada, incluindo novos voos internacionais.

“Esse aumento será muito importante para comportar a demanda, oferecer novas possibilidades de rotas e conexões diretas, além de ser essencial para que, mesmo com a alta procura, os preços se mantenham acessíveis. Teremos uma oferta de cerca de 460 mil assentos a mais na alta temporada, em comparação ao último verão”, afirma Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

Mais voos para o Nordeste e Sudeste

As duas regiões que mais receberão voos serão Sudeste e Nordeste. A primeira se destaca por ser uma importante origem e ter dois dos principais hubs da Azul no Brasil — Viracopos e o Confins (MG) —responsáveis por conectar as diferentes regiões do país, e serão os aeroportos que mais terão pousos e decolagens no período. Ao todos serão 1.471 voos na região.

Já o Nordeste é a região mais procurada como destino de férias, recebendo 1.159 voos durante o período, com destaque para Recife, Maceió e Porto Seguro, as cidades que mais terão voos.

Novas rotas nacionais

A alta temporada contará com 10 rotas diretas inéditas, como entre o aeroporto de Guarulhos e Ilhéus (BA), além de Navegantes, que contará com voos direto para Recife, Vitória e Rio de Janeiro (RJ).



Outra novidade serão os voos extras que acontecerão em Campinas durante a madrugada, nos dias 21 e 28 de dezembro de 2024, e 4, 6, 11 e 13 de janeiro de 2025. Ao todo, serão 68 decolagens durante a madrugada nesse período, com destino aos aeroportos de Brasília, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Galeão, Goiânia, Londrina (PR), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), Uberlândia (MG) e Chapecó (SC).

Novas rotas internacionais

Além do reforço nos voos domésticos, a Azul iniciará operação de Campinas para Punta del Este, no Uruguai, de 18 de dezembro de 2024 a 2 de fevereiro de 2025. Os voos acontecerão sempre às quartas e aos domingos, saindo às 9h25 de Campinas e chegando às 11h55 no balneário. O retorno acontece às 13h10, com chegada prevista às 15h40.



Com seus famosos parques de diversão, lojas e muito entretenimento, a cidade de Orlando, um dos destinos de férias mais procurados pelos brasileiros nos Estados Unidos, terá horários extras saindo de Viracopos no próximo verão. Entre 16 e 23 de novembro deste ano, além do voo operado diariamente, haverá um outro aos sábados. Já partir de 30 de novembro, a frequência extra passa a ser diária, e os clientes contarão com duas saídas por dia de Campinas.