BNDES lembra que três concessões foram leiloadas em 2024Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 04/10/2024 17:42

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta sexta-feira, 4, uma "extensão" das condições de apoio para as concessões de rodovias federais neste ano. O banco de fomento espera que o País encerre 2024 com sete novas concessões rodoviárias federais. Os projetos de concessões preveem recuperação, melhorias, conservação, manutenção e operação dos trechos concedidos.

"A expectativa é que a revitalização e melhorias previstas proporcionem maior fluidez e segurança nas vias, reduzindo o número de acidentes", afirmou o banco de fomento, em nota distribuída à imprensa. "Além de melhorias de tráfego e segurança viária, as novas concessões trazem aprimoramentos regulatórios e inovações tecnológicas, tais como cobrança free flow e desconto para tags."

O BNDES lembra que três concessões foram leiloadas em 2024: o da rodovia BR-040/MG (Belo Horizonte-Juiz de Fora), realizado no dia 11 de abril; o da BR-381/MG, em 29 de agosto; e a Rota dos Cristais, em 26 de setembro. As regras atualizadas de apoio se aplicam às rodovias BR-381/MG e Rota dos Cristais, mas também aos próximos leilões marcados para este ano: o da BR-262/MG (Uberaba-Betim), a chamada Rota do Zebu, para 31 de outubro; o lote CN1 (Centro Norte 1), que compreende a BR-060/GO (Rio Verde-Goiânia-Itumbiara), a chamada Rota Verde, cujo leilão ocorrerá em 12 de dezembro; e os lotes 3 e 6 das Rodovias Integradas do Paraná, para 12 e 19 de dezembro, respectivamente.

"Com a divulgação das condições financeiras definidas pelo BNDES, antes da data do leilão, os interessados têm conhecimento prévio da forma de atuação do Banco. Em caso de efetivação do apoio, o vencedor do leilão poderá, a seu critério, aderir ou não às condições propostas antecipadamente pelo Banco ou às vigentes na ocasião da aprovação da operação", esclareceu Luciana Costa, diretora de Infraestrutura e Mudança Climática do BNDES, na nota do banco.

As informações sobre as condições de apoio do BNDES às concessões podem ser acessadas em http://bndes.gov br/carta-rodovias