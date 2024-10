Lula votou na manhã deste domingo em São Paulo - Ricardo Stuckert/Agência Brasil

Lula votou na manhã deste domingo em São PauloRicardo Stuckert/Agência Brasil

Publicado 06/10/2024 12:12

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a regulação das casas de aposta online deve ficar pronta na "semana que vem". Questionado sobre a possibilidade de regular as redes sociais, ele disse que "o que estiver parado no Congresso Nacional pode ser questionado a (Arthur) Lira e (Rodrigo) Pacheco", presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado.

Ele disse não aceitar que os recursos do Bolsa Família sejam usados para apostas: "Se não houver resultado com regulamentação, não tenho dúvidas de que acabaremos com isso", disse.

Ele complementou dizendo que apostar é um hábito da população e que não gostaria de acabar com isso, mas que o governo não pode permitir que as pessoas fiquem doentes e percam tudo com o vício "Não quero impedir o povo de fazer apostas, mas não posso permitir que pessoas fiquem dependentes", disse.