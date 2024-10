Segmento de bares, restaurantes e lanchonetes foi o que registrou o maior número de novos negócios - Alexandre Macieira/Riotur

Publicado 07/10/2024 15:03

Foram criados 2.222.484 negócios no primeiro semestre deste ano no país, uma média de 712 empreendimentos por hora, segundo o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. O segmento de “Serviços de Alimentação”, que engloba atividades como bares, restaurantes, lanchonetes e food trucks, foi o que mais registrou aberturas no período – 147.133 no total, com representatividade de 6,6% e a média de 1.187 registros por dia útil.

Na análise macro por setores, “Serviços” se destacou, representando 73,4% das novas empresas criadas no semestre (mais de 1,6 milhão) e crescimento de 12,4% em relação ao mesmo período de 2023. Na representatividade frente ao total de companhias, o setor ficou bem acima do “Comércio” (19,3%) e “Indústria” (6,1%).



Na visão por natureza jurídica, os “Microempreendedores Individuais” (MEIs) lideraram a participação com maior número de empreendimentos abertos no semestre (72,0%), seguido por “Sociedades Limitadas” (21,5%). O ranking segue com “Empresa Individual” (3,6%) e “Demais” (2,4%).



Do total de novos negócios criados no primeiro semestre de 2024, o Sudeste foi a região com a maior parcela (51,3%), seguido pela Sul (18,0%), Nordeste (15,3%), Centro-Oeste (9,6%) e Norte (4,9%). O detalhamento por Unidades Federativas (UFs) revelou que, nos primeiros seis meses, São Paulo ficou no topo do ranking com 681,0 mil empresas e o Amapá no último lugar com 4,1 mil.