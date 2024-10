Indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo Foto: Raphael Ribeiro/BCB - Divulgação / BC

Indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo Foto: Raphael Ribeiro/BCBDivulgação / BC

Publicado 08/10/2024 11:42

O diretor de Política Monetária do Banco Central e indicado à presidência da instituição a partir de 2025, Gabriel Galípolo, explicou nesta terça-feira, 8, que foi orientado a manter a formalidade durante a sabatina quando se referir aos parlamentares, mas pediu desculpas antecipadamente por algum "escorregão".

"Dentro dos diversos conselhos e orientações que eu recebi da assessoria parlamentar do Banco Central, uma delas foi para eu observar e vigiar a formalidade quando eu dirigi a palavra a senadoras e senadores. Mas chegando aqui e encontrando e que lembrando e tendo o sentimento da forma como fui recebido por essa casa, o meu sentimento de gratidão por essa casa e da forma como fui recebido, eu achei que era prudente eu já começar a pedir desculpas por um eventual deslize", disse Galípolo durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.



Ele salientou que foi recebido pelos senadores, apesar do período das eleições municipais assim que foi indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.



"Faço questão de registrar publicamente todas as conversas que fiz com todas as senadoras e senadores, cada questionamento, cada conselho, cada pergunta foram sempre do sentido da preocupação, da demanda e do destino de nosso povo e nosso País", citou Galípolo. "Todos os questionamentos, todos os conselhos de quem conhece mais profundamente o Brasil que tive a oportunidade de ouvir."