Brasília - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) instaurou processo para investigar fortes indícios "de conduta anticompetitiva consistente em troca de informações comerciais sensíveis sobre o mercado de trabalho" por diversas gigantes nacionais e multinacionais.

O extenso rol de investigadas inclui empresas de vários setores como: Alcoa Alumínio, Avon Cosméticos, C&A Modas, Cargill Agrícola, Claro, Coca Cola Indústrias, Companhia Siderúrgica Nacional, Dow Brasil Sudeste Industrial, Danisco Brasil (sucessora de Dupont Nutrition Brasil Ingredientes), General Motors, Goodyear, IBM Brasil, Kimberly-Clark, Klabin, Arcos Dourados Comercio de Alimentos, Monsanto, Natura, Nestlé, Pepsico, Philips, Pirelli, Sanofi Aventis, Serasa, Siemens, BAT Brasil/Souza Cruz, IPLF Holding, Syngenta, Volkswagen, Votorantim Cimentos, Votorantim Industrial e White Martins.

De acordo com nota técnica do Cade, o compartilhamento de informações comercial e concorrencialmente sensíveis incluiu, mas não se limitou, a informações sobre salários atuais, veículos, plano de saúde, transporte, alimentação, funcionários demitidos/de férias/em licença/aposentados, educação, saúde em geral, pais, e benefícios diversos.

O órgão antitruste detalha que a troca de informações ocorreu por meio dos chamados Grupo Executivo de Salários (GES) e do Grupo Executivo de Administradores de Benefícios (Geab). O Cade acrescenta que esse intercâmbio de dados sensíveis era conduzido "de maneira altamente institucionalizada", com encontros periódicos presenciais e trocas sistemáticas de informações concorrencialmente sensíveis, principalmente por meio de pesquisas enviadas por e-mails, via website e em grupo de WhatsApp.

"A conduta tem o efeito de limitar e dificultar a livre concorrência entre empregadores na disputa para contratação e manutenção da força de trabalho disponibilizada no mercado de trabalho brasileiro, com potenciais impactos que recaem especialmente sobre a força de trabalho sujeita a um grupo de empresas, com alcance nacional", completa o órgão.