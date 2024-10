Sede da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Genebra, na Suíça - Divulgação/OMC

Publicado 10/10/2024 11:10

O comércio global de bens deverá crescer 2,7% em 2024, segundo relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC) divulgado nesta quinta-feira, 10. A projeção é ligeiramente maior do que a anterior, de acréscimo de 2,6%.

Para 2025, a OMC prevê expansão mais forte do comércio de mercadorias, de 3%. A entidade ressalta, porém, que crescentes riscos geopolíticos e incertezas relativas a políticas econômicas ameaçam a previsão para o próximo ano.

No primeiro semestre de 2024, houve avanço de 2,3% no volume de comércio de bens em relação a igual período do ano passado, que deverá ser seguido por mais aumento moderado na segunda metade do ano e em 2025, diz a OMC.

A recuperação esperada vem após uma queda de 1,1% no comércio mundial de bens em 2023, ano marcado por altos níveis de inflação e elevações de taxas de juros.