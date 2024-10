Vendas dos supermercados no Estado registram crescimento há 14 meses - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Vendas dos supermercados no Estado registram crescimento há 14 mesesTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 11/10/2024 15:17

Os supermercados do Estado apresentaram alta de 6,7% nas vendas do mês de agosto, em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE. Com esse resultado, já são 14 meses consecutivos de crescimento das vendas, nessa comparação.

O bom desempenho do setor de supermercados foi determinante para que todo o varejo fluminense registrasse crescimento da receita em agosto (+0,80%). No caso dos supermercados, foi o 14º mês consecutivo em que os estabelecimentos apresentaram crescimento das vendas superior à média do varejo no Rio de Janeiro.

Segundo a consultoria econômica da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), no acumulado do ano até agosto, as vendas dos supermercados fluminenses cresceram 5,4%, em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, na comparação com o mesmo período de 2023. Destaca-se que esse bom desempenho ocorreu sobre uma base já elevada, uma vez que o setor também registrou forte alta nesse período de 2023 (+5,0%).

Para Fábio Queiróz, presidente da Asserj, os dados da pesquisa comprovam a força e a importância do segmento supermercadista no cenário econômico. “O resultado do setor de supermercados tem contribuído sobremaneira para o crescimento da receita do varejo fluminense em sua totalidade em 2024 (+1,8%). Há mais de um ano, os supermercados do estado do Rio ampliam suas receitas todos os meses. Importante recordar que, ao contrário dos supermercados, as vendas do varejo fluminense caíram em 2023”, ressalta Queiróz.

As vendas dos supermercados no nível nacional também apresentaram forte crescimento em agosto (+6,9%), na comparação com o mesmo período do ano passado. O estudo mostra que 10 das 12 unidades da federação pesquisadas registraram aumento das vendas. A exceção foi o Espírito Santo (-2,7%) e Minas Gerais (-0,2%). O Rio de Janeiro, por sua vez, ocupou o sétimo melhor desempenho nacional e o melhor regional, apesar de inferior à média nacional.