Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo AlckminMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/10/2024 11:39

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançou nesta quarta-feira, 16, ferramenta que permite uma consulta de dados sobre Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) concretizados no Brasil e no mundo. A plataforma InvestVis, de acordo com a Pasta, oferece informações sobre fluxos e estoques desse investimento de longo prazo desde o início das séries históricas.

O instrumento consolida dados de fontes primárias diversas, como da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), do International Trade Centre (ITC) e do Banco Central brasileiro. Sua atualização depende, portanto, das atualizações dessas bases originárias, observou o MDIC.

"A interface de visualização permite que os interessados explorem informações complexas de maneira simples, com a possibilidade de customização por parte do usuário em termos dos filtros possíveis, como período de análise, países de interesse e investimentos por unidade da federação e até por cidades", disse o Ministério.

O vice-presidente e ministro da Pasta, Geraldo Alckmin, classificou o InvestVis como "muito útil" tanto para direcionar ações do Poder Público quanto da iniciativa privada para continue se ampliando os investimentos no Brasil. Segundo a secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Marcela Carvalho, a plataforma é uma novidade em relação ao que se tem disponível atualmente.

"Embora os dados de Investimento Estrangeiro Direto sejam públicos, a utilização desses dados não é trivial para a maioria dos usuários. Com a consolidação dos dados em um único lugar, e a simplificação do acesso e visualização, espera-se que essas informações sejam muito mais disseminadas, permitindo seu uso para aprimorar políticas públicas e decisões do setor privado", disse a secretária da Camex, órgão que foi responsável pela construção da plataforma.