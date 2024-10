Gustavo Tillmann destacou o esforço do governo estadual em manter o equilíbrio fiscal - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 16/10/2024 11:55

O Rio de Janeiro registrou superávit orçamentário de R$ 617 milhões entre janeiro e agosto de 2024, com uma receita de R$ 68,4 bilhões e uma despesa de R$ 67,8 bilhões. Os dados constam no Relatório de Gestão Fiscal do segundo quadrimestre, apresentado nesta terça-feira, 15, em audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da Assembleia Legislativa (Alerj).

Durante a demonstração, o subsecretário-geral da Secretaria de Fazenda, Gustavo Tillmann, explicou que o resultado foi atingido devido ao crescimento nominal de R$ 2,1 bilhões nas receitas líquidas, se comparado ao período de maio a agosto do ano anterior. Entre os principais destaques está a arrecadação do ICMS, que registrou um aumento de 16,5%. Por sua vez, as receitas de Royalties e Participações Especiais subiram 4,9%.

Tillmann ressaltou que o balanço do período é positivo e acrescentou que os esforços continuam orientados para o equilíbrio das contas públicas.

"O Governo do Estado tem adotado todas as medidas necessárias para garantir a continuidade das políticas públicas que beneficiam a população fluminense, mas sempre conduzindo de maneira responsável a gestão das finanças do Rio de Janeiro", disse.

Na parte das despesas, o gasto com pessoal foi de 48,02% da Receita Corrente Líquida (RCL), permanecendo, assim, abaixo do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 49% da RCL. A Dívida Consolidada Líquida também permaneceu dentro do limite de 200% da RCL, estabelecido pela LRF.

Já o estoque de Restos a Pagar (RP) ficou no total de R$ 1,5 bilhão. Deste montante, cerca de R$ 749 milhões são referentes a exercícios antes de 2023.