Recovery lança campanha para renegociação de débitos em atrasoMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 16/10/2024 18:10

De acordo com o último levantamento do Serasa, há 72,46 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil, o que representa um crescimento de 16% entre agosto de 2021 e o mesmo mês em 2024. Boa parte dessas dívidas já estão sob a gestão de empresas especialistas em renegociação como a Recovery, empresa do Grupo Itaú e líder na compra e gestão de créditos inadimplentes no Brasil. Com isso, atualmente, a empresa é responsável pela gestão de dívidas de mais de 31 milhões de brasileiros, sendo cerca da metade decorrente de dívidas em cartão de crédito.

Para facilitar que as pessoas possam realizar a renegociação de dívidas e começar 2025 com mais saúde financeira, a companhia promove o Mega Feirão do Nome Limpo Recovery. A campanha, que acontece até o dia 30 de novembro, oferece descontos de até 99% e parcelamentos de até 48 vezes, com valor mínimo de R$ 50 por parcela.

Os interessados na renegociação devem fazer uma consulta do número do CPF pelo site https://renegocie.gruporecovery.com , pelo WhatsApp (11) 4765-8402 ou por meio de chamada gratuita pelo telefone 0800 772 3331. O time de atendimento da empresa também entrará em contato ativamente com os clientes através de atendimento telefônico.

A ação é direcionada a clientes com dívidas que estão sob gestão da Recovery, mas que originalmente foram feitas em bancos, financeiras, varejistas e em empresas de diferentes setores. Já na primeira quinzena da campanha, a expectativa é que mais de 5 milhões de clientes da Recovery possam parcelar suas dívidas com mais desconto e cerca de 1 milhão possam quitar com 99% de desconto ou mais. Novas ofertas serão divulgadas ao longo da campanha e, para aproveitá-las, as pessoas podem ficar atentas aos canais de comunicação da empresa.