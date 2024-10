Vagas de emprego no Prezunic exigem experiência nas funções - Divulgação

Vagas de emprego no Prezunic exigem experiência nas funçõesDivulgação

Publicado 16/10/2024 15:07

A rede de supermercados Prezunic está com cinco vagas abertas para padeiro, três para churrasqueiro e uma para pizzaiolo, além do preenchimento de cadastro de reserva. Os interessados podem comparecer, nesta quinta-feira, 17, munidos de caneta e currículo impresso, para a realização de entrevista presencial, com a opção de dois horários: pela manhã, a partir das 8h, ou à tarde, às 13h. Serão distribuídas 50 senhas em cada horário. O endereço da entrevista é Avenida das Américas, 13.850, Barra da Tijuca.

Como pré-requisito, é necessário ter conhecimento da função escolhida. Entre os benefícios oferecidos pelo Prezunic estão plano de saúde, plano dental, seguro de vida, refeição no local de trabalho, participação nos lucros e desconto em compras na rede.