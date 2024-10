Um dos cursos oferecidos pelos Espaços da Juventude é o de robótica - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 15/10/2024 17:03

Os Espaços da Juventude estão com inscrições abertas. até o dia 30, para 3,5 mil vagas nos cursos de Design de Games e Robótica. As aulas serão realizadas ao longo do mês de novembro nos turnos da manhã, tarde e noite. Cada unidade — Estácio, Madureira, Cidade de Deus, Vigário Geral, Vargem Pequena, Jacarezinho e Campo Grande — terá turmas para 500 alunos.



O curso de Design de Games insere os jovens no mundo da programação digital. Na sala de aula, os alunos conhecerão os tipos de jogos e mergulharão na história dos consoles. Ao final do curso, será desenvolvido um jogo entre os colegas. Quem optar por Robótica vai entrar no mundo das células robotizadas colaborativas, com o objetivo de realizar a integração de robôs em rede com outros sistemas de automação. Tudo isso de forma sustentável. Todos os cursos dos Espaços fornecem certificado de conclusão.





Onde estudar



- Estácio: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô);



- Cidade de Deus: Rua Daniel s/nº, próximo à Fundação Leão XIII;

- Vigário Geral: Estrada do Vigário Geral s/nº - Praça Elba;

- Vargem Pequena: Estrada dos Bandeirantes s/nº, Av. A, Vargem Pequena (Praça Veluza Bispo);



- Madureira: Avenida Ministro Edgard Romero 502, em frente ao BRT Otaviano;

- Jacarezinho: Avenida Dom Hélder Câmara 1801;

- Campo Grande: Rua Dom Pedrito, na Praça da Subprefeitura da Zona Oeste.