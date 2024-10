Inscrições para o programa de estágio da Nissan podem ser feitas pela internet - Reprodução

Publicado 15/10/2024 11:39 | Atualizado 15/10/2024 11:40

A Nissan abriu inscrições para o seu programa de estágio para selecionar talentos para atuar no Complexo Industrial da montadora em Resende, no Centro de Distribuição de Peças em Itatiaia e nas unidades da marca no Rio de Janeiro.

Os estudantes selecionados terão a oportunidade de percorrer "uma trilha do conhecimento" durante os dois anos de duração do estágio por meio de um programa robusto de desenvolvimento de habilidades e mentoria, que culminará na entrega de projetos de melhoria em suas áreas de atuação dentro da empresa. Os melhores serão compartilhados com o presidente da Nissan América Latina, Guy Rodriguez.

Também farão parte da trilha de desenvolvimento bate-papos com executivos, sessões de apresentação de áreas chave da empresa, treinamentos obrigatórios para desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, além de encontros especiais com foco na cultura organizacional da Nissan e na evolução do tema Diversidade, Equidade e Inclusão na empresa.

O contrato de estágio começa em fevereiro de 2025 e terá duração de dois anos. O processo seletivo conta com inscrição, prova on-line e dinâmica de grupo com a Companhia de Estágios, entrevista ou painel de negócios com os gestores, feedback e contratação.

Podem participar do processo seletivo, estudantes universitários com dois anos até a conclusão da faculdade, que tenham conhecimentos técnicos como inglês intermediário. Para se inscrever, é importante estar cursando áreas de atuação como Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Comunicação Social, Economia, Enfermagem, Engenharias, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos, Relações Internacionais e Tecnologia da Informação.

A Nissan oferece bolsa-auxílio competitiva com o mercado, além de benefícios como vale-refeição, vale-transporte ou transporte fretado e auxílio home office (ambos dependendo da localidade); assistência médica e odontológica, Wellhub e desconto em produtos.

Na etapa final do programa de estágio, a equipe de Recrutamento e Seleção realizará treinamentos para aperfeiçoamento na elaboração de currículo e participação em entrevistas para prepará-los para os passos seguintes de suas carreiras.