Publicado 15/10/2024 15:26

Nesta quinta-feira, 17, o SindilojasRio, em parceria com o Grupo AG Capital, apresentará o webinar “Como a tecnologia tributária gerou mais de R$ 6 bilhões em caixa para as empresas”. A palestra, destinada a empresários, gestores administrativos e financeiros e contadores, é gratuita e será transmitido das 10h às 12h no canal da AG Capital no YouTube.

O webinar vai abordar temas importantes, como a tecnologia aplicada à gestão fiscal, compliance tributário e exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. O objetivo é explicar as vantagens da tecnologia tributária e como ela pode auxiliar as empresas lojistas do Rio de Janeiro a recuperarem tributos pagos a mais, entre outros benefícios.

Roberta Geri, advogada especialista em recuperação de tributos previdenciários, ressalta que a tecnologia pode gerar uma economia significativa para as empresas, por meio da implementação de projetos voltados ao planejamento tributário e à identificação de oportunidades de ganhos, como incentivos fiscais, regimes especiais e a recuperação de impostos pagos indevidamente.

"Muitas empresas pagam mais impostos do que deveriam, seja por falta de conhecimento, desorganização de documentos ou até mesmo para evitar o risco de autuações. Com a Reforma Tributária, a situação se tornará ainda mais desafiadora. Durante o período de transição, as empresas precisarão se organizar melhor e acompanhar de perto as mudanças para garantir o cumprimento adequado de suas obrigações fiscais e evitar erros”, disse a advogada, que acrescentou ainda que a utilização da tecnologia tributária já ajudou a devolver ao caixa das empresas mais de R$ 6 bilhões nos últimos anos.

Ela lembra que, entre os tributos recuperáveis, os impostos indiretos como ICMS e PIS/COFINS estão entre os mais relevantes. “Ainda em 2024, empresas com mais de 100 funcionários têm uma oportunidade valiosa de aumentar o fluxo de caixa, com a recuperação de impostos pagos a mais ou indevidamente. Usando tecnologia é possível identificar tributos pagos em excesso nos últimos cinco anos e realizar compensações administrativas em um prazo de até quatro semanas”, afirma Roberta.

Além da advogada, participarão do webinar os executivos Guilherme Adolph, head de Novos Negócios do Grupo AG Capital, e Luiz Souza, COO da AG Tax, especialista em inteligência e tecnologia tributária para impostos diretos e indiretos, ex-Big Four, com mais de 20 anos de experiência na gestão de equipes e projetos financeiros, tributários, operacionais e de controladoria.

Para assistir ao webinar, inscreva-se gratuitamente pelo WhatsApp: (21) 98552-1822 e, depois, acesse: www.youtube.com/live/aV0nHeCbUsM