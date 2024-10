Seleção para o Corpo de Bombeiros contempla todos os gêneros - Divulgação

Seleção para o Corpo de Bombeiros contempla todos os gêneros

Publicado 14/10/2024 15:55 | Atualizado 14/10/2024 15:57

O governador Cláudio Castro autorizou, nesta segunda-feira (14), um novo concurso público para reforço do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Serão ofertadas 144 vagas para o cargo de soldado com especialidade em Busca e Salvamento. A seleção contempla todos os gêneros. Para concorrer, é preciso ter entre 18 e 32 anos, nível médio completo e estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, entre outros.

Os interessados deverão ser aprovados em cinco etapas: provas objetivas (Português e Matemática), prova prática (incluindo apneia, nado livre e flutuação), teste de aptidão física (incluindo corrida, flexão e barra), exame de saúde e prova de títulos.

As remunerações iniciais variam de R$ 3.056,42, durante o curso, a R$ 5.333,86, depois de formado. O lançamento do edital está previsto para os próximos meses. As provas devem ter início ainda este ano e o ingresso na corporação será no primeiro semestre de 2025.