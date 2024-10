Capacitações profissionais da Samsung Ocean oferecem certificados - Divulgação

Capacitações profissionais da Samsung Ocean oferecem certificadosDivulgação

Publicado 15/10/2024 12:01

O Samsung Ocean, o programa de capacitação da Samsung, oferece conteúdos gratuitos para os interessados em absorver conhecimento em temas relacionados à tecnologia e inovação. Com atividades disponíveis nos formatos remoto, os alunos que concluírem as atividades nas quais estão inscritos podem emitir um certificado de participação.

Até o fim do mês, o Samsung Ocean oferece, entre as atividades remotas, a Trilha de Frontend com aulas que acontecem nesta quarta-feira, 16, e sexta, 18, para Introdução ao software ReactJS. Já a Trilha de Metaverso, composta por um Laboratório de Realidade Aumentada, será realizada nos dias 21 e 22.