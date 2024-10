Arte Salva Vidas promoverá a 1ª Edição da Feira de Empregabilidade Arte Salva Vidas - Divulgação/Arte Salva Vidas

Publicado 15/10/2024 12:32

A Associação Filantrópica Arte Salva Vidas promoverá a 1ª Edição da Feira de Empregabilidade Arte Salva Vidas. Serão oferecidas 250 vagas em diferentes setores do mercado. A ação acontecerá no dia 22 de outubro, às 10h, na sede da organização, localizada na rua General Sampaio, 74, no bairro do Caju, zona portuária do Rio de Janeiro.

Entre as oportunidades disponíveis estão: Estágio nível médio e técnico , jovem aprendiz, vendedor, enfermeiro, cuidador de idosos, atendente, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de cozinha, confeiteiro, ajudante de padeiro, padeiro massa amarela, auxiliar de serviços gerais, jardineiro, copeiro, cozinheiro, operador de roçadeira, operador de loja, repositor, porteiro, recepcionista, vigilante, entre outras.



Os interessados devem comparecer na sede da Associação portando currículo, carteira de trabalho, CPF e RG. A entrada do evento é gratuita.