As oficinas oferecidas pelas Naves do Conhecimento são gratuitas - SMCT/Divulgação

Publicado 16/10/2024 13:14

As Naves do Conhecimento estão com uma programação especial para celebrar a 21ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que acontece até o domingo, 20, e cujo tema esse ano é "Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”. São oferecidas gratuitamente oficinas e experiência de imersão com óculos de realidade virtual nas unidades.

Durante as oficinas, além de conhecer a biodiversidade de cada bioma, o usuário terá a oportunidade de aprender a usar ferramentas digitais como Google Earth, Pl@ntNet e WWF Explore, que facilitam a descoberta e a preservação do meio ambiente de forma inovadora e interativa. Além disso, está sendo introduzida a gamificação como uma forma de aprendizagem, com jogos e desafios digitais que incentivam a sustentabilidade e a proteção ambiental. Combinando teoria e prática, o aluno terá a chance de participar de atividades guiadas, explorando a biodiversidade de forma dinâmica e acessível.

"Essa programação especial têm a finalidade de mobilizar pessoas de todas as idades, em torno das atividades oferecidas gratuitamente nas Naves. O objetivo é mostrar para eles, a relevância da ciência e da tecnologia na vida de todos e para o desenvolvimento do nosso país", afirmou Thereza Paiva, secretária Municipal de Ciência e Tecnologia.

Imersão com óculos de realidade virtual

Para marcar a data comemorativa, foi inaugurada a Galeria do Conhecimento no Metaverso, onde é oferecida aos usuários das Naves uma experiência imersiva com óculos de realidade virtual. A atividade permite uma viagem única por uma galeria virtual interativa, repleta de informações e curiosidades sobre os biomas brasileiros. Uma combinação de aprendizado e diversão. A experiência está disponível durante o horário de funcionamento das unidades: Campo Grande, Irajá, Madureira, Padre Miguel, Pavuna, Realengo, Santa Cruz, Triagem e Vila Aliança.