Cartão Recomeçar é uma iniciativa do Governo do Rio - Divulgação

Cartão Recomeçar é uma iniciativa do Governo do RioDivulgação

Publicado 18/10/2024 15:03

A Secretaria Municipal de Assistência Social inicia na segunda-feira (21), a entrega do Cartão Recomeçar para os 1.918 beneficiados remanescentes do primeiro lote.

Para receber o cartão, os beneficiados devem se dirigir à Arena Jovelina Pérola Negra, localizada na Praça Enio, S/N, na Pavuna, das 9h às 16h, com documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência do local afetado pelas enchentes ocorridas em janeiro de 2024.A lista das famílias que serão beneficiadas neste lote remanescente pode ser consultada no site da Secretaria e a entrega do Cartão Recomeçar segue o cronograma alfabético dos nomes publicados no Diário Oficial.O cartão é um benefício pago pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, no valor de R$ 3 mil, em parcela única, regido pelo Decreto nº 48.957, de 2 de maio de 2022. Para ser elegível, é necessário cumprir os critérios definidos no decreto: residir em uma área designada como estado de calamidade pública ou estado de emergência nível 2 ou 3, e ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou uma renda familiar total de até três salários mínimos no momento do desastre.Confira a lista de beneficiados no site da SMAS: https://assistenciasocial.prefeitura.rio/cartao-recomecar/