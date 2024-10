Já em relação ao PIB, a projeção agora é de uma variação de 3,05% - Marcello Casal JrAgência Brasil

Já em relação ao PIB, a projeção agora é de uma variação de 3,05%Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 21/10/2024 20:45

Brasília, 21 - A projeção mediana do mercado para o IPCA neste ano passou de 4,39% para 4,5%, exatamente no teto da meta de inflação, de acordo com os dados do novo relatório Focus, divulgado ontem pelo Banco Central. Para 2025, a estimativa oscilou de 3,96% para 3,99%. Em ambos os casos, o alvo a ser alcançado pelo BC é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual para cima ou para baixo.

Ainda pelo Focus, o mercado manteve, pela terceira semana consecutiva, a estimativa mediana de 11,75% para a Selic no fim de 2024. Em compensação, a projeção para 2025 avançou de 11% para 11,25%, uma indicação de que o mercado vê pouco espaço para um afrouxamento monetário ao longo do ano que vem.

Já em relação ao PIB, a projeção agora é de uma variação de 3,05%, pouco acima dos 3,01% que apareceram na pesquisa divulgada semana passada. O número ainda permanece acima da estimativa feita tanto pelo Banco Central quando pelo Ministério da Fazenda, de crescimento de 3,2% em 2024 .