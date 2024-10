Feira da Mulher Empreendedora no Shopping Jardim Guadalupe começa nesta sexta - Divulgação

Publicado 21/10/2024 18:58

No mês dedicado ao Outubro Rosa, para mostrar toda a potência feminina, o Shopping Jardim Guadalupe promove, entre os dias 25 e 27 de outubro, a Feira da Mulher Empreendedora. O evento tem entrada gratuita e acontece na Praça de Eventos, em frente à Portaria Principal do Piso L1, das 10h às 20h.

No espaço, o público encontrará à venda artigos religiosos, bijuterias, moda, peças em couro, artesanato, gastronomia, e muito mais. Toda a renda é revertida às mulheres que fazem parte da iniciativa, que estarão vestidas com a cor rosa em apoio à campanha de conscientização ao câncer de mama e câncer de colo do útero.

O Projeto Mulheres Empreendedoras foi criado em 2021, durante a flexibilização da pandemia, por Elisangela Lima, do projeto Elis Social (@projetoelisocial) e perfil de Instagram @mesapostaporelis. A ação foi idealizada após Elisangela entender a necessidade de juntar mulheres que empreendem e movimentam a economia com seus produtos e serviços. Tudo começou com workshops e palestras, até surgir a ideia da feira.

Serviço:

Feira da Mulher Empreendedora no Shopping Jardim Guadalupe. Avenida Brasil, 22.155. De sexta (25) a domingo (27), das 10h às 20h. Local: Praça de Eventos (Piso L1, em frente à Entrada Principal). Entrada gratuita.