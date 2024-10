Lojistas projetam vendas maiores para o fim do ano - Reprodução internet

Lojistas projetam vendas maiores para o fim do anoReprodução internet

Publicado 23/10/2024 12:31

Sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) feita com 519 empresários da Região Metropolitana do Rio, entre os dias 10 e 15, mostra que 57,8% fizeram ou farão encomendas para o Natal. A maioria deles, 61,8%, fará em novembro. De acordo com 83,4% dos entrevistados, as compras foram feitas ou serão no mesmo período do ano passado, enquanto 11,1% disseram que anteciparam ou vão antecipar as encomendas. Para 65% dos empresários, as encomendas estão ou serão iguais às feitas em 2023. Enquanto para 21,2% o volume aumentou ou aumentará e para 13,3% as compras foram ou serão menores.

Em relação a 2023, 51,4% dos empresários do comércio disseram que o volume de vendas para o Natal será maior. 30,3% acham que será igual e 18,3% disseram que vai ser menor.

De acordo com a pesquisa do IFec RJ, 68% dos entrevistados disseram que os estoques de seus estabelecimentos estão iguais ao planejado, enquanto 18,1% afirmaram que estão abaixo e 13,8%, acima.

A sondagem revelou que 91,1% dos empresários não encontram dificuldades com o reabastecimento de produtos.