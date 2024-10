Há vagas em cursos e oficinas para crianças, adolescentes e adultos - Divulgação / Facebook Instituto Beija-Flor

Publicado 23/10/2024 11:23

Rio - O Instituto Beija-Flor, braço social da campeoníssima agremiação de Nilópolis, está com matrículas abertas para diversos cursos gratuitos e oficinas. Voltado para a promoção da qualidade de vida, cultura, saúde e bem-estar, o projeto atende crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência (PCD).

Na parte de danças, há vagas para balé, jazz, dança do Ventre, dança cigana, samba no pé, dança de salão e titmos. A instituição oferece, ainda, cursos de inglês, escrita, design de sobrancelhas, manicure e pedicure, além de quadrinhos.

⁠Oficinas gastronômicas de pizzaiolo, panificação, mini lanchinhos e sobremesas clássicas também estão entre as oportunidades.

Todas as atividades são gratuitas e certificadas de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Cada turma terá a oportunidade de participar de pelo menos duas atividades práticas, como oficinas, palestras e workshops, alinhando o conteúdo à realidade do mercado de trabalho.

As aulas começaram no último dia 16, mas ainda há vagas. As matrículas podem ser feitas diretamente das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, na secretaria do Instituto, que fica Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1.025, em Nilópolis.