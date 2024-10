Feirão de emprego na Cinelândia contará com a participação de 22 empresas - Roberto Moreyra/SMTE

Publicado 23/10/2024 13:50 | Atualizado 23/10/2024 14:10

Os trabalhadores e trabalhadoras têm encontro marcado no próximo na próxima quarta-feira, 30, na Cinelândia. Mais de 2,9 mil vagas de emprego serão oferecidas na terceira edição do Fórum Rio de Oportunidades, que será realizado das 9h às 15h, na Praça Floriano, com o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE).

Até agora, 22 empresas confirmaram participação no feirão. Haverá oportunidades para trabalhadores com Ensino Fundamental, Médio e Superior. Entre as vagas que serão oferecidas aos profissionais em busca de emprego estão a de operadores de caixa de supermercado, auxiliar administrativo, vendedor, analista contábil, gerente de loja, farmacêutico, técnico de enfermagem, mecânico, entre outras.

“O número de empregos com carteira assinada no Rio vem crescendo ano a ano. Em 2024, segundo o Observatório Carioca do Trabalho, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, são mais de duas milhões de pessoas ocupadas. Com este feirão na Cinelândia, novos empregos serão criados. E, lá, as pessoas também poderão se inscrever em diferentes cursos e participar de oficinas’’, adianta o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.

Durante o fórum serão oferecidos ainda cursos de qualificação em instituições como Universidade Estácio de Sá, Unisuam, Fundação Mudes, Instituto Proa, Viva Rio, Coletivo Aprendiz, entre outras. O Sebrae dará orientações a empreendedores. Dezenove instituições participarão do fórum. E vão ser realizadas palestras com Marcelo Rodrigues, Carol Bayer e Vanessa Riche, e oficinas de inteligência artificial e DJ, entre outras.



Na hora que fizer a inscrição, o candidato deve escolher o horário que quer comparecer no feirão, uma vez que o atendimento no dia 30 não será por ordem de chegada, mas de acordo com o agendamento prévio realizado. Quem não puder participar do fórum do dia 30 poderá se inscrever, pela internet, no banco de oportunidades da SMTE pelo link http://bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE