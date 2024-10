Evento será no formato on-line - JARJ/Divulgação

Evento será no formato on-lineJARJ/Divulgação

Publicado 22/10/2024 18:36

A ONG JA Rio de Janeiro, em parceria com a Supergasbras, promove a edição 2024 da Feira de Profissões do Futuro, entre os dias 29 e 31. Com o objetivo de orientar o aluno para a construção do seu projeto de vida, o que envolve orientação profissional, o evento contará com profissionais de diversas áreas, que vão compartilhar dicas para impulsionar a carreira de jovens estudantes e profissionais em busca do primeiro emprego, de recolocação ou mudança da área de atuação. A iniciativa será gratuita e on-line, a partir das 18h.



Parte do projeto Super Futuro, a Feira de Profissões do Futuro dará orientação sobre profissões em alto crescimento, conteúdos sobre o futuro do trabalho e temáticas estratégicas voltadas ao mercado de trabalho atual, como inteligência artificial, marketing digital, games, sustentabilidade, entre outras.



A iniciativa vai contar com representantes da JA Rio de Janeiro, especialistas de reconhecido destaque no mercado e profissionais da Supergasbras. Além de empreendedores socioambientais, designers de experiência, produtores de filmes, além de especialistas em cibersegurança, comunicação e marca, nanotecnologia, gamer designer e desenvolvimento de jogos.



Projeto Super Futuro



A feira compõe a segunda fase do projeto Super Futuro, intitulado "O Futuro do Trabalho". Na ação, estudantes de escolas da rede estadual fluminense são capacitados para temas relacionados à inovação, como a Quarta Revolução Industrial, a Nova Economia, Carreiras STEAM, diversidade no mercado de trabalho, habilidades socioemocionais e interpessoais.



Em 2024, a iniciativa alcança mais de 5.500 estudantes de 40 escolas estaduais. Os municípios participantes são: Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Japeri, Magé, Mesquita, Nova Iguaçu, Porto Real, Queimados, Rio de Janeiro, São Fidélis, São João De Meriti, Três Rios e Volta Redonda.



Além da aplicação em sala de aula, a implementação do projeto, que tem formação de até 50 horas, acontece por meio de disciplinas ou do Itinerário Formativo a ser escolhido pela instituição de ensino ou por chamada aberta por meio da plataforma Inspira JA. Em ambos os casos, são oferecidas também mentorias on-line com profissionais da Supergasbras.