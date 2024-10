Festival Conectadas busca apoiar o empreendedorismo feminino - Reprodução/internet

Festival Conectadas busca apoiar o empreendedorismo femininoReprodução/internet

Publicado 22/10/2024 15:54

Estão abertas as inscrições para a 1ª Edição do Festival Conectadas – Conexões que Transformam, maior Festival de empreendedorismo feminino do Rio de Janeiro. Ao todo, mais de 40 palestrantes estarão reunidas nos dias 2 e 3 de novembro, das 12h às 22h, no auditório da AABB, na Lagoa, Zona Sul. Serão 12 painéis sobre o papel da mulher em diversas áreas como: Turismo, Eventos, Empreendedorismo Feminino, Marketing Digital, Saúde Mental, Esportes, Negócios & Finanças, Mães Empreendedoras, Diversidade & Inclusão, Educação, Sustentabilidade e Moda.



O encontro será uma oportunidade para conferir palestras com as maiores players do mercado, fazer networking, curtir shows ao final de cada dia e os pais contarão com Espaço Kids e stands de gastronomia. No primeiro dia, às 19h, haverá tributo às Mulheres do Rock com Betta e, às 20h30, Tributo à Amy Winehouse com Lica Tito. Já, no segundo dia, haverá show do bloco Mulheres de Chico, às 19h, que homenageia Chico Buarque.



A idealização do evento é da Fala Entretenimento, dos empresários Alex Ribeiro e Fernanda Machado.



De acordo com Ribeiro, o empreendedorismo feminino é um motor essencial para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Com 38% das mulheres no estado liderando seus próprios negócios, o Rio de Janeiro destaca-se como um dos principais polos de empreendedorismo feminino do Brasil.