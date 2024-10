Curso vai ensinar técnicas para criação de imagens para uso em redes sociais - Instituto Assaí/Divulgação

Publicado 22/10/2024 11:34

O Instituto Assaí, por meio do programa Academia Assaí, promove a capacitação e o desenvolvimento de pequenos negócios do ramo alimentício. Para celebrar o mês do Dia do Empreendedor, comemorado em 5 de outubro, a iniciativa visa a estimular o crescimento e a inovação desses empreendedores.Os conteúdos exclusivos para download, guia de notícias e podcast, totalmente gratuitos, abordam a temática de como a comunicação pode alavancar os negócios’. Na próxima terça-feira, 29, a capacitação oferecida será “Crie Imagens e Designs Profissionais Para Destacar Seu Negócio nas Mídias Sociais”. A aula será on-line e ao vivo, das 18h às 20h, e realizada em parceria com o Sebrae. As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser feitas diretamente no site Mês do Empreendedor