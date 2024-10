CIEE e Google ofertam 70 mil bolsas de estudos; opções de curso inclui especialização em IA - Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

CIEE e Google ofertam 70 mil bolsas de estudos; opções de curso inclui especialização em IAMarcos de Paula/Prefeitura do Rio

Publicado 22/10/2024 15:52 | Atualizado 22/10/2024 15:52

Rio - O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) se uniu ao Google para ofertar 70 mil bolsas de estudos focadas na área de tecnologia - um dos setores que mais crescem no Brasil. A parceria, que começou em 2022, já ofertou mais de 90 mil bolsas de estudos para jovens em situação de vulnerabilidade de todo País.

Esta edição conta com o acréscimo dos cursos focados nos “Fundamentos da Inteligência Artificial”, “Cibersegurança” e “Marketing e E-commerce”, e serão mantidas as trilhas de conhecimento nas áreas de “Suporte de TI”, “Análise de Dados”, “Gestão de Projetos” e “UX Design”.

A inscrição gratuita pode ser realizada no site da instituição . Poderão disputar as bolsas de estudo pessoas a partir dos 16 anos e não será necessário conhecimento prévio nas áreas de interesse. A expectativa é que os aprovados recebam o acesso à plataforma dentro de sete dias após a inscrição.

Segundo Bruno Melo, coordenador de Operações e Atendimento da Administração Pública do CIEE, a iniciativa conecta os jovens às profissões do futuro. “As especializações dialogam com os desafios que temos hoje na área de tecnologia, mas entendo que também são a base para carreiras que ainda não existem”, afirma.

De acordo com levantamento do Google, ao menos 88% das pessoas que finalizaram os cursos conquistaram um avanço profissional, isso quer dizer que quem concluiu o curso teve um aumento salarial, ou foi promovido, ou até conseguiu um emprego novo após seis meses do término da especialização.