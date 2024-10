Interessados em participar da seleção para trainee da Vibra devem se inscrever pela internet - Vibra/Divulgação

Publicado 22/10/2024 15:31

A Vibra lança esta semana a sua nova ferramenta para atração de talentos. Ativagente chega como guarda-chuva dos processos de contratação de trainees e estagiários da companhia, pautado em inovação e desenvolvimento acelerados. Nesta primeira edição, o Ativagente Trainee já está com as inscrições abertas. São oferecidas 30 vagas para pessoas de todo o Brasil, que tenham concluído qualquer curso de graduação há, no máximo, dois anos. Líder do setor de distribuição de combustíveis e lubrificantes do Brasil, a empresa vem consolidando a sua posição como a principal plataforma multienergia do país e espera atrair profissionais interessados no processo de transformação e crescimento do setor.

O programa funcionará como uma incubadora de talentos, oferecendo oportunidades de desenvolvimento de carreira de forma acelerada. Os profissionais selecionados atuarão como agentes de transformação, contribuindo para uma Vibra cada vez mais focada em resultados.

O vice-presidente de Gente, Tecnologia e ESG da Vibra, Aspen Andersen, destaca que a empresa procura por pessoas com diferentes experiências. “O nosso foco é enriquecer a cultura da empresa, por meio de um olhar diverso na busca por talentos em todo o Brasil. Queremos trabalhar com profissionais que tenham paixão pelo conhecimento, pensamento ágil, atitude audaciosa e capacidade de execução, dentre outras características”, afirma Andersen.

Um dos diferenciais do programa é que não há limite de idade para a participação, o que dá oportunidade para pessoas que tenham terminado a segunda graduação, por exemplo. O local de trabalho será na sede da empresa no Rio de Janeiro. É importante que haja disponibilidade para mudanças e viagens. Pessoas candidatas de outros estados terão o transporte e estadia custeados pela companhia para a realização da etapa do processo seletivo na cidade e quem for aprovado terá direito ao pacote de transferência oferecido pela companhia.

Desenvolvimento de Carreira

Os trainees terão a oportunidade de participar de um programa de desenvolvimento de carreira, atuando em suas áreas por meio de atividades de rotina, além de participar em projetos previamente definidos por seus gestores. Os profissionais também terão um plano customizado de crescimento, focado em metodologias ágeis, em tecnologia e no negócio da empresa. Para isso, passarão por uma imersão profunda nos valores da companhia, trabalhando em diferentes áreas e tendo a oportunidade de pensar e atuar na melhoria de processos da empresa.

Os benefícios oferecidos pela Vibra são: salário de R$7.600; plano de saúde/dental; seguro de vida; wellhub; convênios; educação; alimentação; mobilidade; previdenciários e previdência privada. A duração do programa é de 18 meses. Para aqueles que moram em cidades diferentes da alocação de trabalho, será oferecido o pacote de transferência da companhia.

Como se inscrever