O simulado oferecido pela Fundação Cecierj busca ajudar na preparação para o Enem - Reprodução

O simulado oferecido pela Fundação Cecierj busca ajudar na preparação para o EnemReprodução

Publicado 22/10/2024 17:07

Quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai ter um reforço nesta reta final. O Pré-Vestibular Cecierj vai disponibilizar, a partir desta terça-feira, 22, um simulado aberto. A iniciativa é da Fundação Cecierj, que, pela primeira vez, organiza a prova para todos os interessados e não apenas aos alunos matriculados.

Assim como no Enem, o simulado terá duração de cinco horas para a realização de 80 questões. A prova terá correção automática e os acertos e o gabarito serão enviados pelo e-mail. Por isso, é importante preencher corretamente os dados solicitados. Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, a iniciativa é uma excelente oportunidade para avaliar o desempenho dos estudantes.

O simulado estará disponível até as 20h do dia 2 de novembro pelo link https://forms.cecierj.edu.br/surveys/?s=3MWLFEKMD4K9YEWX . Basta preencher o nome completo, telefone, e-mail, responder sobre o estudo e escolher a língua estrangeira (inglês ou espanhol). Na página seguinte, é preciso declarar ciência do termo. Não é necessário se inscrever previamente.