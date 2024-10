Campus do IFRJ em São João de Meriti está com inscrições abertas para cursos abertos à comunidade - Facebook/Reprodução

Publicado 23/10/2024 17:09

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) - Campus São João de Meriti oferece vagas em cursos de curta duração com ênfase na qualificação profissional, gratuitamente e em diferentes horários. As inscrições começaram nesta quarta-feira, 23, e irão até o dia 1º de novembro. São mais de 270 oportunidades, distribuídas nos cursos de Cadista para Construção Civil, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (com uma turma exclusiva só para mulheres), Assistente de Administração, Inglês Básico e Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis.