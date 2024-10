Há vagas para profissionais com nível médio, técnico e superior - Divulgação

Publicado 23/10/2024 10:14

Rio - A Ocyan oferece mais de 200 postos de trabalho na área de manutenção e serviços offshore (MSO), com atuação em plataformas ou em sua base operacional em Macaé, Norte Fluminense.

A maioria das vagas são para as funções de montador de andaime (51), ajudante (43) e pintor industrial escalador NI (25). Há oferta ainda para delineadores I (7) e II (5), desenhistas projetistas (3) e inspetores de pintura escalador NI (7), inspetor de solda I (1) e inspetor de solda I escalador N1 (1).



Outras oportunidades disponíveis são para soldador (9), instrumentista escalador N1 (2), eletricista escalador (5), almoxarife (7), caldeireiro (6), supervisor de caldeiraria (5)



Há vagas para profissionais com nível médio, técnico e superior, com salários e benefícios compatíveis com o mercado e o padrão da indústria de óleo e gás.



"Todas as informações sobre inscrição e processo seletivo podem ser obtidas no site da Ocyan, em Nossa Gente. Importante ressaltar ainda que não realizamos qualquer tipo de cobrança para que o candidato participe dos nossos processos de seleção", esclarece Byanca Braga, gerente de Pessoas da área de Manutenção e Serviços Offshore (MSO) da Ocyan.