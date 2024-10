Incerteza sobre a eleição presidencial representa riscos para o clima geral de negócios - AFP

Publicado 23/10/2024 21:58

A proximidade da eleição presidencial nos Estados Unidos colocou parte da atividade econômica americana em pausa, com clientes e empresas que preferem esperar o resultado antes de gastar ou investir, segundo uma pesquisa publicada pelo Federal Reserve (Fed, banco central) nesta quarta-feira (23).



"A incerteza sobre a eleição presidencial representa riscos para o clima geral de negócios", detalhou o Fed de Boston no "Livro Bege", após uma pesquisa realizada entre setembro e o início de outubro.



A eleição opõe a vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris, e o ex-presidente republicano Donald Trump. A pesquisa é composta por perguntas a empresas e agentes econômicos nas 12 filiais regionais do Fed.



O Fed de Nova York reporta "dúvidas na tomada de decisões devido à crescente incerteza sobre a eleição presidencial".



Na região de Minneapolis, "certa prudência em relação a contratações" aparece por conta dessa situação indefinida em uma eleição muito disputada. Mas também há "certo otimismo quanto ao aumento da demanda por mão de obra após a eleição".



"Além dos fatores sazonais, as viagens de negócios diminuíram nas últimas semanas em parte devido à incerteza eleitoral", destaca o Fed de San Francisco, que cobre boa parte do oeste dos Estados Unidos.