Operadora TIM amplia a cobertura do sinal 5G no Estado - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 25/10/2024 12:47

A TIM segue com a expansão da cobertura 5G no Estado e comemora a ativação da tecnologia para os clientes de Japeri e Cachoeiras de Macacu. O objetivo é possibilitar novas oportunidades de navegação, com velocidades superiores ao 4G. Com isso, a operadora ultrapassou a marca de 36 municípios conectados no Rio de Janeiro, e 495 no Brasil, com o seu 5G.

Para desfrutar da nova rede 5G, não é preciso trocar de chip. Basta possuir um smartphone compatível com a tecnologia, sendo que quase 90% dos aparelhos disponíveis nos canais de venda da companhia são compatíveis.

O 5G leva benefícios significativos para a economia local, possibilitando a automação do agronegócio e facilitando a vida da população e o crescimento do comércio eletrônico de pequenos empresários e novos empreendimentos. Além dos benefícios para o consumidor final, o 5G impulsiona fortemente o mercado corporativo, porque viabiliza a chamada Indústria 4.0 e a utilização de soluções relacionadas à Internet das Coisas. A tecnologia também pode estimular o crescimento de importantes setores da economia, como educação, saúde, transporte e segurança, entre outros.

A cobertura com a tecnologia 5G da operadora abrange os municípios de Angra dos Reis, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Belford Roxo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Itatiaia, Japeri, Macaé, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mesquita, Miguel Pereira, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paraty, Petrópolis, Queimados, Resende, Rio Bonito, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Saquarema, Teresópolis e Volta Redonda.