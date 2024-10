INSS alerta que a falta de atualização das informações cadastrais pode acarretar bloqueio do pagamento do BPC - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 29/10/2024 11:19

As pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e estão sem inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) e as que não fizeram atualização das informações há mais de 48 meses precisam regularizar a situação cadastral no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do seu município. Dos 505 mil beneficiários que precisam comparecer ao Cras, 200 mil se inscreveram e regularizaram sua situação no CadÚnico, mas 305 mil pessoas ainda precisam fazer o cadastro, segundo informações do Ministério de Desenvolvimento Social. Caso não atualizem as informações o BPC será bloqueado.



Os beneficiários do BPC que não fizeram atualização há mais de 48 meses também estão sendo notificados. De 640.686, apenas 71.237 tomaram ciência da notificação. Outras 73.197 atualizaram as informações no CadÚnico espontaneamente. No entanto, 517.571 não tomaram ciência da notificação e não compareceram ao Cras. Esses também podem ter o benefício bloqueado.



Para consultar se o nome está na lista para fazer inscrição ou atualização cadastral basta acessar o aplicativo Meu INSS e, com o número do CPF, fazer a pesquisa.



"A lei determina que as atualizações cadastrais do BPC devem ocorrer de dois em dois anos. O que os ministérios do Desenvolvimento Social e da Previdência estão fazendo é seguir e regra legal", pontua Alessandro Stefanutto, presidente do INSS, autarquia que operacionaliza esses pagamentos.



"Os beneficiários não precisam esperar a notificação para se dirigirem ao Cras da sua região ou onde é feita a atualização do CadÚnico. Um balanço do Ministério do Desenvolvimento Social mostra que 73 mil pessoas atualizaram os dados no CadÚnico antes mesmo de serem notificadas", explica Jorge Og Vasconcelos, coordenador-geral de serviços previdenciários e assistenciais do INSS.



Fui bloqueado, e agora?



Os beneficiários que tiveram o pagamento bloqueado por falta de inscrição no Cadastro Único podem ligar para a Central de Atendimento 135, que recebe ligação de telefones fixos e celulares gratuitamente, ou se dirigir ao Cras da sua região com os documentos pessoais e regularizar a situação no CadÚnico.



No caso de ligação informando que a regularização está em andamento, o BPC será desbloqueado em até 72 horas. No entanto, se o beneficiado não prestar as informações no Cras do seu município nos prazos previstos no programa (de 45 e 90 dias, a depender da região), o BPC será suspenso.



Importante destacar que os beneficiários do BPC que vivem em municípios do Rio Grande do Sul com a situação de calamidade pública reconhecida não passarão pelo processo de inscrição no CadÚnico ou atualização cadastral neste momento.



Caso tenha alguma dúvida, o INSS preparou uma cartilha sobre as revisões. Clique aqui para conferir os principais tópicos.



Informação falsa



O presidente do INSS desmente informações falsas (fake news) que andam circulando nas redes sociais. "Não há nenhum movimento para cortar benefícios, isso não existe. O que existe é: quem tem direito de receber o benefício vai continuar recebendo, como tem que ser e como a lei manda. Quem não tem condições porque já está com emprego (ou em outra situação que dispense a necessidade do benefício), essa pessoa tem que entender que não pode receber um benefício se não tem os requisitos", destacou.



Quem tem direito



O BPC garante um salário mínimo por mês ao idoso com mais de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade, mesmo que não tenha contribuído para a Previdência Social, e atenda os critérios de renda familiar, que é uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo.



Fique de olho



- O cadastramento ou atualização de dados no CadÚnico é feito no Cras;

- Não é preciso ir ao INSS após a atualização do CadÚnico;

- Não está sendo feita a reavaliação da deficiência, somente a atualização do cadastro;

- O INSS não pedirá dados, nem biometria facial para os beneficiários do BPC;

- O INSS encaminhará a pessoa para comparecer ao Cras de sua cidade;

- Os documentos deverão ser apresentados no Cras e não a terceiros;

- O cruzamento de informações será realizado mensalmente pelo INSS, para apurar se o critério de renda do grupo familiar está sendo cumprido e acúmulo do benefício com outra renda;

- No site ou aplicativo Meu INSS é possível consultar se terá que fazer inscrição ou atualização no CadÚnico.